Сім каналів показали PR-фільм про Офіс президента. Його зняв головний режисер Goodmedia — компанії сімʼї Кирила Тимошенка

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Двадцять четвертого вересня шість телеканалів — «Інтер», «1+1», «Україна», «Україна 24», ICTV і «Дом» — показали фільм «30 років незалежності. За лаштунками». На наступний день, 25 вересня, його показав UA: Перший. Фільм розповідає про підготовку святкування 30-ї річниці Незалежності України та ролі глави Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Кирила Тимошенка в цьому святкуванні. У фільмі вони розповідають, як президент Володимир Зеленський і вони самі змогли «зробити неможливе» — організувати грандіозне шоу на День Незалежності, День Державного Прапора, провести «Кримську платформу» і саміт перших леді та джентльменів.

Ані в телевізійних версіях фільму, ані на YouTube немає титрів із зазначенням авторів і режисера. Як повідомили «Бабелю» в Офісі президента, фільм робив Андрій Нестеренко. Він же — головний режисер продакшена приватної компанії Goodmedia, якою до березня минулого року володів заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Тепер компанією володіє його дружина Олена Тимошенко.

«Візитка» Андрія Нестеренка на офіційному сайті Goodmedia. Goodmedia

«Бабель» відправив запити на всі телеканали, які показали фільм. Відповіли тільки «Дом» і UA: Перший. «Лист із пропозицією розглянути можливість демонстрації спецпроєкту «30 років незалежності. За лаштунками» надійшов з Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента України», — відповіла пресслужба каналу «Дом». За словами представників каналу, фільм вирішили транслювати, бо «доцільно і важливо показати нашій аудиторії, на якому рівні і з яким резонансом відбулося святкування».

Пресслужба UA: Першого відповіла, що фільм «30 років незалежності. За лаштунками» запропонувала показати генеральний директор Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева. Копію фільму для показу канал отримав від Андрія Нестеренка.

В Офісі президента не відповіли на запитання, скільки коштували зйомки та монтаж фільму і хто за нього заплатив. «Це не фільм в чистому вигляді, це спецпроєкт — матеріали репетицій знімалися під час репетицій, по суті, зараз були записані тільки коментарі і декілька проїздок. В усьому іншому використані матеріали самих заходів і бекстейдж», — сказала «Бабелю» Ірина Побєдоносцева.

На запитання, як фільм потрапив одночасно на шість телеканалів, у пресслужбі ОП відповіли, що запропонували показати його безкоштовно, і керівництво телеканалів погодилося. «Спецпроєкт запропонували низці українських каналів для показу на безоплатній основі для того, щоб мільйони глядачів мали змогу згадати історичну дату — 24 серпня 2021, коли незалежна Україна на високому рівні відзначала свій тридцятий день народження», — сказали в ОП.