Суд оштрафував латвійську авіакомпанію за польоти над Кримом без дозволу

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Господарський суд Київської області наклав штраф на латвійську авіакомпанію PRIMERA AIR NORDIC, яка літала над Кримом та Чорним морем без дозволу України.

Про це пише прокуратура АР Крим та Севастополя у своєму Facebook.

«Рішенням Господарського суду Київської області задоволено позовну заяву прокуратури АР Крим та м. Севастополя до авіакомпанії «PRIMERA AIR NORDIC» про стягнення заборгованості за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем, загальною сумою близько 150 тисяч грн», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що наразі прокуратурою встановлено 7 авіакомпаній, які порушували правила та заборгували Україні близько 7 млн гривень.

Сама ж компанія збанкрутувала та припинила свою діяльність у 2018 році.