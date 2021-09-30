У «Дії» відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат після вакцинації різними препаратами
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У додатку та на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат після щеплення різними вакцинами.
Про це пише пресслужба МОЗ.
У відомстві зазначили, що в Україні дозволено лише два комбінування: вакцина AstraZeneca на першу дозу та мРНК-вакцина на другу (Pfizer/Moderna) або ж вакцинація різними мРНК-вакцинами (Pfizer/Moderna).
Там нагадали, що наразі існує два види сертифікатів: «жовтий» та «зелений». «Жовті» сертифікати видають після вакцинації першою дозою, а «зелені» — після завершення вакцинації. Також є можливість взяти паперовий міжнародний сертифікат у сімейного лікаря.
- В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення. У звʼязку з цим 22 вересня Кабмін підтримав посилення відповідальності у вигляді штрафів і позбавлення волі за підробку документів про вакцинацію.