У Німеччині 96-річна екссекретарка концтабору втекла напередодні суду, однак її арештувала поліція

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Chris Jackson / Staff

Німецький суд постановив арештувати 96-річну колишню секретарку концтабору Ірмгард Фурхнер, яка напередодні запланованих слухань у справі зникла в невідомому напрямку. За декілька годин її спіймала поліція.

Про це повідомляє Bild.

Видання зазначає, що Фухнер проживає у будинку для літніх людей неподалік Гамбурга. Вона мала з’явитись у суді, однак вранці 30 вересня доїхала на таксі до станції метро Нордерштедт, після чого безслідно зникла.

Суддя Домінік Гросс сказав, що з огляду на втечу суд видав ордер на арешт жінки. Їй інкримінують посібництво та підбурювання до вбивства у роки Другої світової війни. За декілька годин поліції вдалося знайти і арештувати підозрювану.

Основне слухання у справі зможе розпочатися лише після видачі ордеру та перевірки здатності Фурхнер постати перед судом.

8 вересня Фухнер написала листа, у якому сказала, що хоче утриматися від судового розгляду. «Через мій вік та фізичні хвороби я не буду відвідувати судові засідання і просити захисника представляти мене, — написала вона. — Я хотіла б позбавити себе цих переживань». Bild пише, що ніхто й не підозрював, що жінка втече.

Із червня 1943 по квітень 1945 Фрухнер працювала друкаркою та секретаркою у штаб-квартирі колишнього концентраційного табору Штуттгоф неподалік Данцига. Німецька прокуратура вважає, що на цій посаді вона сприяла систематичним вбивствам увʼязнених у таборі.

Міжнародний комітет Освенцима висловив обурення через втечу підозрюваної. «Це свідчить про неймовірне презирство до верховенства закону, а також до тих, хто вижив», — заявив 30 вересня віцепрезидент комітету Крістоф Хойбнер.