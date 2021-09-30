Кількість загиблих в еквадорській вʼязниці Гуаякілю перевищила 110 людей. Сутичка стала найбільшою в історії країни
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кількість загиблих у масовій бійці в еквадорській вʼязниці «Літораль» міста Гуаякіль становила щонайменше 116 людей.
Як повідомляє ВВС, за словами офіційних осіб країни, сутичка стала найкривавішою в історії пенітенціарної системи Еквадору.
«Літораль» вважається однією з найнебезпечніших вʼязниць країни. У ній тримають членів еквадорських банд, які тісно повʼязані з мексиканськими наркокартелями. Місцеві ЗМІ повідомляли, що бійка сталася між членами банд «Лос Лобос» і «Лос Чонерос».
Очільники поліції та тюремної служби підтвердили наявність гранат в учасників бійки, а також пʼяти обезголовлених трупів. Тактичним і оперативним підрозділам з 400 бійців довелося втихомирювати увʼязнених і ввечері 29 вересня, коли прогриміли кілька вибухів. З ранку 30 вересня вʼязницю взяли під контроль. Правоохоронці продовжують шукати тіла загиблих.
За попередніми даними, бійка почалася після того, як увʼязнені з одного крила вʼязниці пролізли через діру в інше, де напали на членів банди-конкурента.
- Масова бійка в «Літоралі» сталася вранці 29 вересня. Тюремна охорона почула постріли та кілька вибухів, після чого викликала підкріплення. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих і 48 поранених.
- Зіткнення в тюрмах Еквадору, де відбувають покарання близько 38 тисяч людей, часто переростають у бунти. У лютому цього року в тюрмах міст Гуаякіль, Куенка і Латакунга в масових бійках загинули 79 увʼязнених. У липні в тюрмі «Літораль» вбили 22 людини.
- Після цього президент Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі Еквадору.