Заміна ускладнить роботу опозиції. Партія «Голос» проти відставки спікера Ради Разумкова

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Голова партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що її політсила не підтримуватиме відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки це може ускладнити роботу опозиції в парламенті.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «Прямий».

За її словами, у «Голосу» немає претензій до Разумкова, він не є представником влади у парламенті, оскільки його обовʼязки — організація роботи Ради та дотримання регламенту під час засідань. Зате заміна може привести у крісло Разумкова лояльного до монобільшості політика.

«У нас, у фракції «Голос», немає претензій до пана Разумкова з точки зору того, яким чином він виконує свою роботу. Тому, звичайно, ми не будемо голосувати за його відставку. Ми вважаємо, що останній тиждень, коли пан Разумков був на лікарняному, те, що відбувалося у Верховній Раді, є соромом і свавіллям. Ми бачимо, що якщо зараз знімуть пана Разумкова і призначать когось іншого, більш лояльного до Офісу президента, таке свавілля буде продовжуватися», — сказала Рудик.