Потоки лави на іспанському острові Пальма зняли з космосу

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Космонавти Міжнародної космічної станції зняли потоки лави на іспанському острові Пальма, де 19 вересня відбулося виверження вулкана Кумбре-Вʼєха.

Російський космонавт Олег Новіцький опублікував у своєму Twitter вид на вулкан з орбіти Землі.

Космонавти Роскосмосу зняли магму вулкану в нічний час доби.

Зараз у вулкана найвища активність — лава від виверження досягла океану, а на острові оголосили локдаун через токсичні випаровування. Аеропорт острова тимчасово закритий.

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