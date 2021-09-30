Колишня лондонська квартира принцеси Діани стала офіційним туристичним обʼєктом

Новини

Russ Quinlan / Flickr

У Лондоні позначили офіційною блакитною меморіальною дошкою квартиру, де жила Діана Спенсер до того, як стала принцесою Уельською. Про це повідомляє English Heritage — агенція охорони природної або культурної спадщини.

«Діана займала й досі займає особливе місце в серцях лондонців, і ми дуже раді бачити її синю меморіальну дошку, офіційно встановлену як памʼятник її роботі для інших», — сказав голова Лондонської асамблеї Ендрю Бофф.

На дошці написано: «У 1979—1981 роках тут жила леді Діана Спенсер, згодом принцеса Уельська». Адреса дому: квартира 60, Колехерн-Корт, Ерлс-Корт, ось він на мапі.

English Heritage

Два роки, які Діана провела в квартирі № 60, були визначальними. Вона придбала її за $67 тисяч — на гроші, що дісталися у спадок від прабабусі. Діана переїхала в Лондон у 18 років і працювала нянею в дитячому садку. Вона почала зустрічатися з принцом Чарльзом, спадкоємцем британського престолу, у 1980 році, а вже за рік вони побралися.

У міру того, як її публічний статус зростав, дім регулярно брали в облогу репортери, які сподівалися сфотографувати майбутню принцесу. Після того як Діана заручилася з принцом Чарльзом, її мати продала квартиру. Сьогодні це все ще приватна резиденція.

«Леді Діана Спенсер, пізніше принцеса Уельська, є однією з найбільш знакових фігур у новітній британській історії. Її проблемний шлюб із принцом Чарльзом і більш пізні стосунки були предметом гарячого і навʼязливого освітлення у пресі, але вона завоювала міцну репутацію за межами свого особистого життя завдяки своїй великій благодійної та гуманітарної діяльності», — заявили в English Heritage.

Що означає ця синя табличка?

Ці меморіальні дошки присвячені низці політиків, митців, письменників та інших важливих історичних постатей, наприклад, письменниці Вірджинії Вульф, премʼєр-міністру Вінстону Черчіллю і вокалісту рок-гурту Queen Фредді Меркьюрі. Місця із цими дошками стають популярними туристичними обʼєктами.

Відомі діячі не обовʼязково повинні бути британцями, щоб отримати меморіальну дошку. Її встановлюють і на честь іноземців, які жили у Британії, зокрема такі дошки є на честь індійського політика Махатма Ганді і французького письменника Еміля Золя. Тільки в Лондоні налічується близько 950 синіх табличок.