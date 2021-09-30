Бывшая лондонская квартира принцессы Дианы стала официальным туристическим объектом

В Лондоне отметили официальной голубой мемориальной табличкой квартиру, где жила Диана Спенсер до того, как стала принцессой Уэльской. Об этом сообщает English Heritage — агентство охраны природного или культурного наследия. «Диана занимала и до сих пор занимает особое место в сердцах лондонцев, и мы очень рады видеть ее синюю мемориальную доску, официально установленную как памятник ее работе для других», — сказал глава Лондонской ассамблеи Эндрю Бофф. На доске написано: «В 1979—1981 годах здесь жила леди Диана Спенсер, впоследствии принцесса Уэльская». Адрес дома: квартира 60, Колехерн-Корт, Эрлс-Корт, вот он на карте.

English Heritage Два года, которые Диана провела в квартире № 60, были определяющими. Она приобрела ее за $67 тысяч — на деньги, доставшиеся в наследство от прабабушки. Диана переехала в Лондон в 18 лет и работала няней в детском саду. Она начала встречаться с принцем Чарльзом, наследником британского престола, в 1980 году, а через год они поженились. По мере того, как ее публичный статус рос, дом регулярно осаждали репортеры, которые надеялись сфотографировать будущую принцессу. После того как Диана обручилась с принцем Чарльзом, ее мать продала квартиру. Сегодня это по-прежнему частная резиденция.

«Леди Диана Спенсер, позже принцесса Уэльская, является одной из самых знаковых фигур в новейшей британской истории. Ее проблемный брак с принцем Чарльзом и более поздние отношения были предметом горячего и навязчивого освещения в прессе, но она завоевала прочную репутацию за пределами своей личной жизни благодаря своей большой благотворительной и гуманитарной деятельности», — заявили в English Heritage. Что означает эта синяя табличка? Эти мемориальные доски посвящены ряду политиков, художников, писателей и других важных исторических личностей, например, писательнице Вирджинии Вульф, премьер-министру Уинстону Черчиллю и вокалисту рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Места с этими табличками становятся популярными туристическими объектами. Известные деятели не обязательно должны быть британцами, чтобы получить мемориальную доску. Ее устанавливают и в честь иностранцев, которые жили в Британии, например, естьтаблички в честь индийского политика Махатмы Ганди и французского писателя Эмиля Золя. Только в Лондоне насчитывается около 950 синих табличек.