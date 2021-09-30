Експрезидента Франції Саркозі засудили до року позбавлення волі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Aurelien Meunier / Getty Images
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.
Про це повідомляє AFP News Agency.
За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.
Для того, щоб приховати ці порушення, права партія «Союз за народний рух» видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.
У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув’язнення, причому шість місяців умовно. Але суд виніс вирок про один рік ув’язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.
У будь-якому випадку у Саркозі ще є час оскаржити вирок.
- 1 березня 2021 року суд Парижу визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі (2007—2012) винним у корупції та торгівлі впливом. Він отримав три роки позбавлення волі, з яких один рік — реальний термін, а два роки — умовний.
- Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.