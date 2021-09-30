Литва почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Литва почала будувати «фізичний бар’єр» із колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб завадити нелегальним мігрантам потрапити в Європейський Союз.

Про це повідомляє пресслужба литовського уряду.

Компанія Tetas, що входить до державного холдингу EPSO-G, розпочала будівельні роботи першої фази проєкту. У середу, 29 вересня, вона приступила до установки дроту «концертіна» біля Друскінінкая. Уже 30 вересня до пропускних пунктів Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс на півдні країни підтягнули будівельну техніку.

Комісія з моніторингу проєкту оголосила, що після установки дроту на найбільш важливих ділянках кордону почнуть зводити елементи огорожі. Їх планують доставити до кордону в жовтні, а в листопаді та грудні — продовжити будівельні роботи.

На першому етапі влада планує побудувати бар’єр завдовжки 400 кілометрів — ці роботи мають виконати до вересня 2022 року. Державна компанія EPSO-G планує оголосити тендери цього тижня.

На чолі комісії з моніторингу проєкту — прем’єр-міністр Литви, а до її складу входять міністри енергетики, внутрішніх справ, оборони, навколишнього середовища і фінансів, керівник Державної служби безпеки, керівник Державної інспекції територіального планування і будівництва при Міністерстві навколишнього середовища, представник проєктної групи EPSO-G.

Як заявляють у пресслужбі, уряд Литви виділив на будівництво 508-кілометрової стіни майже €152 мільйони.

Литва — один з основних критиків режиму Олександра Лукашенка. Країна дала притулок сотням білорусів, які тікали від політичних переслідувань за участь в акціях проти сфальсифікованих виборів президента в серпні 2020 року. Офіційний Мінськ не раз звинувачував керівництво Литви у фінансуванні «спроби перевороту».