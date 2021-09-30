Суд забрав опікунство у батька Брітні Спірс

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Marc E. / Flickr

Суд у Лос-Анджелесі остаточно позбавив батька співачки Брітні Спірс опікунства над донькою.

Про це пише BBC.

Суддя зберегла лише опікунство для бухгалтера, якого обрала юридична команда Спірс. Водночас батько, Джеймс Спірс, стверджував на засіданні, що обраний бухгалтер не має достатньої кваліфікації для керування статками співачки.

Також адвокати попросили суд провести найближчим часом засідання, щоб розглянути питання повного скасування опікунства над Брітні Спірс.

Опікунство над Брітні Спірс поділене на дві частини: майно та фінанси, а також її особа. З 2008 року за обидві частини відповідав її батько Джеймс, але у 2019 році він припинив бути особистим наглядачем через стан здоров’я.