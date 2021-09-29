Північна Македонія визнала українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19
- Автор:
- Олег Панфілович
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Gorjan Ivanovski / Unsplash
Північна Македонія визнала видані в Україні сертифікати про вакцинацію від COVID-19.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України», — написав міністр.
- COVID-сертифікат — це документ, який підтверджує вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат в Україні видається як паперовий, так і електронний — у додатку «Дія». Зараз COVID-сертифікат у «Дії» поки доступний користувачам iOS.
- У серпні уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати про вакцинацію, що значно полегшує вʼїзд на територію країни.
- 19 серпня стало відомо, що Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. Таким чином, українці можуть подорожувати з ними у країни-члени ЄС. Тоді ж Євросоюз ухвалив аналогічне рішення щодо сертифікатів Північної Македонії.