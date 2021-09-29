В МВС створять Офіс з питань захисту бізнесу. Його координуватиме Антон Геращенко
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- Костя Андрейковець
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
У структурі Міністерства внутрішніх справ буде створено Офіс з питань захисту бізнесу, який за планом повинен поліпшити комунікацію з підприємцями та їх захист.
Про це заявив міністр Денис Монастирський.
За словами міністра, курируватиме нову структуру його радник Антон Геращенко, а перший заступник Євген Єнін відповідатиме за захист бізнесу. Від Нацполіції в Офіс увійдуть голова Нацполіції Ігор Клименко і заступник керівника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою структури буде за Монастирським.
«Я бачу для себе кілька напрямів, над якими ми маємо попрацювати в боротьбі з нелегальним ринком. Це детінізація ринку тютюну, спирту та пального. За оцінками експертів, мільярди гривень бюджет недоотримує, бо велика частина цього ринку перебуває у тіні. Це протидія рейдерству. Також боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері. Четвертим пунктом лишається боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав», — заявив міністр.
- Раніше Монастирський заявив, що до кінця року в Україні створять єдиний реєстр зброї.
- Також МВС збільшить кількість офіцерів громад і закупить більше нагрудних камер для того, щоб підвищити довіру до поліції.