У Великій Британії перевірять, чи допомагає вітамін А лікувати втрату нюху при коронавірусі

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sweetlouise / Pixbay

Назальні краплі з вітаміном А можуть допомогти в лікуванні втрати або зміні нюху у хворих на коронавірус.

Про це пише BBC.

Таке твердження перевірять дослідники Університету Східної Англії. Під час тримісячних випробувань пацієнти-добровольці отримають такі краплі, після чого їх попросять вдихнути сильні запахи, наприклад, затхлих яєць або троянд. Сканування мозку при цьому буде перевіряти, чи відновив вітамін А пошкоджені нюхові шляхи, або «нюхові нерви».

«Ми будемо шукати зміни в розмірі нюхової цибулини — області над носом, де нюхові нерви зʼєднуються з мозком», — сказав провідний дослідник, професор Карл Філпотт з Медичної школи Норіджа.

Вітамін А зазвичай використовується для підтримки імунної системи, поліпшення зору (особливо при тьмяному світлі) та стану шкіри і внутрішніх оболонок, зокрема слизової носа. Видання зазначає, що попри користь вітаміну А, безконтрольне і необмежене вживання цього мікроелементу може шкодити організму.