МВС Росії: Цього року понад 500 тисяч іноземців отримали російський паспорт. Половина — з України

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

З початку нинішнього року 500 тисяч іноземців отримали громадянство Росії.

Про це повідомляє «КоммерсантЪ» з посиланням на начальника Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентину Казакову.

При цьому, за її словами, близько 50% з них — жителі України. Також російське громадянство отримували вихідці з Білорусі, Молдови та Казахстану.

За даними МВС, за два останні роки російське громадянство у спрощеному порядку отримали понад 527 тисяч жителів «ДНР» і «ЛНР». У вересні відомство розробило проєкт указу, згідно з яким жителям окупованого Донбасу можна буде подавати на території Росії заяви на участь у державній програмі з переселення співвітчизників.