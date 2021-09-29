YouTube блокуватиме весь контент, який піддає сумніву ефективність вакцин

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Tim Reckmann / Flickr

Відеохостинг YouTube у середу, 28 вересня, заявив, що блокуватиме відео, у яких піддають сумніву ефективність будь-яких вакцин, а не тільки від коронавірусу.

Про це йдеться у дописі блогу компанії.

Наприклад, на YouTube не можна буде завантажувати відео з твердженнями, що вакцина проти грипу призводить до безпліддя, а також, що мРНК-вакцина, яка захищає від кору, паротиту та краснухи, може спричинити аутизм.

Речник YouTube заявив, що компанія також заблокувала канали двох активістів, які виступають проти вакцинації — Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та Джозефа Мерколи.

Як пише Reuters, YouTube та інші технологічні гіганти, такі як Facebook і Twitter, критикують за те, що вони не роблять достатньо, щоб зупинити поширення неправдивої інформації про здоровʼя на своїх сайтах.