YouTube блокуватиме весь контент, який піддає сумніву ефективність вакцин
- Автор:
- Софія Ходєва
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Tim Reckmann / Flickr
Відеохостинг YouTube у середу, 28 вересня, заявив, що блокуватиме відео, у яких піддають сумніву ефективність будь-яких вакцин, а не тільки від коронавірусу.
Про це йдеться у дописі блогу компанії.
Наприклад, на YouTube не можна буде завантажувати відео з твердженнями, що вакцина проти грипу призводить до безпліддя, а також, що мРНК-вакцина, яка захищає від кору, паротиту та краснухи, може спричинити аутизм.
Речник YouTube заявив, що компанія також заблокувала канали двох активістів, які виступають проти вакцинації — Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та Джозефа Мерколи.
Як пише Reuters, YouTube та інші технологічні гіганти, такі як Facebook і Twitter, критикують за те, що вони не роблять достатньо, щоб зупинити поширення неправдивої інформації про здоровʼя на своїх сайтах.
- У вівторок YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали російського пропагандистського телеканалу Russia Today через порушення політики дезінформації щодо COVID-19. Головний редактор RT Маргарита Сімоньян назвала дії відеохостингу «медійною війною». Роскомнагляд пригрозив заблокувати YouTube.
- Президент США Джо Байден раніше різко розкритикував соціальну мережу Facebook за те, що вона, на його думку, докладає замало зусиль для боротьби з дезінформацією про вакцини проти коронавірусу. Однак у Facebook заперечили висловлювання Джо Байдена та заявили, що популярність вакцини серед користувачів соцмережі у США навпаки зросла.