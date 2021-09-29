Мінʼюст Росії визнав видання «ОВД-Инфо» та «Медиазона» іноземними агентами

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Андрій Горб / «Бабель»

Міністерство юстиції Росії включило видання «ОВД-Инфо» і «Медіазона» в реєстр ЗМІ, які визнані іноземними агентами.

Про це повідомляє «Русская служба Би-би-си».

До реєстру також потрапила організація «Зона права», яка займається допомогою затриманим, а до списку фізосіб-іноагентів — головний редактор «Медиазоны» Сергій Смірнов і її видавець Петро Верзілов.

У повідомленні окремо уточнюється, що до реєстру незареєстрованих громадських обʼєднань, які виконують функції іноземного агента, включений медіапроєкт «ОВД-Инфо». Видання спеціалізується на висвітленні протестних акцій і допомозі людям, затриманим на них. Список фізосіб-іноагентів поповнився більш ніж 20 іменами, крім Смірнова і Верзілова серед них — співробітники організації «Голос».

За даними РБК, всього до реєстру внесли відразу 24 нових записи, тепер в списку ЗМІ-іноагентів 72 фігуранти.