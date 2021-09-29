У Венеціанській комісії закликали Раду суддів негайно розблокувати судову реформу та створити Етичну раду для очищення ВРП

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликав Раду суддів України негайно розблокувати судову реформу. Він зазначив, що Рада суддів повинна невідкладно призначити своїх представників до Етичної ради для початку її роботи та очищення Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться у заяві на сайті комісії.

Букіккіо розповів, що судова реформа була основною темою його нещодавньої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що саме ця реформа є визначальною для майбутнього України.

«Ще одна важлива частина цієї реформи — створення Етичної ради. Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів. Зараз настійно необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провела свої призначення, які необхідні для проведення реформи», — підкреслив очільник Венеціанської комісії.

За його словами, у разі провалу реформи відповідальність лежатиме на всіх, а всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких дій, які затримують створення Етичної ради.

«Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх українських громадян. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу», — заявив він.