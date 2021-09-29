В Україні для ФОПів можуть змінити податковий період звітності з квартального на щомісячний

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Денис Шмигаль / Facebook

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 29 вересня, схвалив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період звітності з одного кварталу до одного місяця для всіх платників податків.

Про це повідомляє LIGA.net.

Проєкт закону вносить зміни до Податкового кодексу щодо подання звітності з єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб. Законопроєкт замінює терміни «податковий квартал» на «податковий місяць», «щоквартальний» на «щомісячний», а «квартальний» на «місячний».

Якщо Верховна Рада проголосує за проєкт закону, то зміни можуть вступити в силу вже з 1 січня 2022 року, але в ньому передбачений перехідний період на півроку для приведення всіх актів у відповідність з новими вимогами.