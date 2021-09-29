Студенти з Нідерландів зібрали електрофургон, на якому хочуть перетнути Європу без підзарядки

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Solar Team Eindhoven / Flickr

У Нідерландах команда студентів вирушить у подорож до Іспанії на електричному фургоні, який вони самі розробили. Автофургон, зо заряджається від сонячної енергії, отримав дорожню ліцензію від Управління транспортних засобів Нідерландів, що дозволяє йому пересуватися по всьому Європейському Союзу.

Про це повідомляє Sky News.

Автомобіль отримав назву Stella Vita, він живиться від сонячних батарей на даху і здатний вловлювати досить енергії, щоб проїхати до 730 кілометрів у сонячний день, а пасажири могли приймати душ, дивитися телевізор, заряджати ноутбуки і готувати каву. Фургон розвиває максимальну швидкість у 120 км/год.

Дах Stella Vita спроєктували студенти Технологічного університету Ейндховену. Коли авто припарковане, дах розширюється, що дозволяє додатковим сонячним панелям збирати ще більше енергії (максимальна площа панелей на цьому даху — 17,5 кв. м). До того ж транспортний засіб є автономним пересувним будинком, в якому можуть розміститися два пасажири. Там є кухня, ліжко, диван, душ і туалет.

Подорож триватиме місяць, за цей час студенти проїдуть 3 тисячі км від нідерландського міста Ейндховен через Брюссель, Париж, Бордо, Мадрид до морського курорту Тарифа в Іспанії. Тур почнеться напередодні кліматичної конференції у Глазго, де країни обговорять глобальні зусилля зі скорочення викидів CO2.

Електрофургон розробила команда з 22 студентів Solar Team Eindhoven. Команда працює незалежно від університету та ринку і раніше отримувала нагороди за розробку транспортних засобів на сонячній енергії.