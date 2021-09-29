У Херсонській області на довибори в Раду намагалися зареєструвати кандидата-двійника. Поліція відкрила провадження
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
У Херсонській області відкрили кримінальне провадження через спробу зареєструвати на окрузі № 184 на довиборах у Раду двійника кандидата в нардепи.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Як зазначається, 27 вересня до Центральної виборчої комісії з проханням зареєструвати його кандидатом на вибори звернувся мешканець Кіровоградської області з прізвищем та ім’ям, що співпадали з іменем іншого, уже зареєстрованого кандидата.
У поліції вважають, що кандидата з іншої області зацікавлені особи використовують як двійника, щоби вплинути на результати голосування.
Наразі провадження відкрили за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Досудове розслідування триває.
За даними місцевих ЗМІ, йдеться про голову Херсонської ОДА Сергія Козиря, кандидата в нардепи від «Слуги народу».
- Раніше схожа ситуація сталася на окрузі № 197, де ЦВК зареєструвала кандидатом на довибори в Раду повного тезку мера Золотоноші Віталія Войцехівського.
- Вибори в округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область) відбудуться 31 жовтня 2021 року, оскільки нардепи від цих округів були позбавлені мандатів. Наприкінці січня 2021 року президент призначив нардепа від округу № 197 Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації, а нардеп Ігор Колихаєв переміг у другому турі виборів мера Херсона в листопаді 2020 року (округ № 184).