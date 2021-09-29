Уряд звільнив голову міграційної служби, заступника міністра закордонних справ і низку інших чиновників
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- Костя Андрейковець
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Уряд на засіданні 29 вересня розглянув кадрові питання і звільнив низку високопосадовців.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнені голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, заступник голови Міністра закордонних справ Василь Боднар, заступник міністра енергетики Олексій Кураков, перший заступник голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура, заступник голови Держагентства з енергоефективності Юрій Шафаренко, перший заступник голови Держслужби експортного контролю Сергій Химченко та голова Шосткинської райдержадміністрації Оксана Тарасюк.
Тимчасовою очільницею Держміграційної служби призначено Наталію Науменко.
- На початку вересня голова парламентської фракції «Слуга народу» Арахамія заявив, що восени в уряді планують замінити трьох-чотирьох міністрів.
- 28 вересня в СН заявили, що кадрові зміни в Кабміні відбудуться в жовтні.