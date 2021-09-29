Путін завершив двотижневу самоізоляцію. У нього запланована зустріч з Ердоганом
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- Олексій Ярмоленко
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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Президент Росії Володимир Путін завершив двотижневу самоізоляцію через коронавірус у його оточенні.
Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
«Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто так, де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція», — сказав він.
На 29 вересня у Путіна заплановані перші очні перемовини. Він проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
- 13 вересня Путін заявив, що може піти на карантин через проблеми з COVID-19 у його оточенні. Наступного дня він пішов на самоізоляцію. Путін розповів, що в його оточенні захворіли на коронавірус десятки людей, з якими він спілкувався.