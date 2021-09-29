Депутат від «Слуги народу» балотуватиметься в мери Харкова. ЗМІ напередодні повідомили про обшуки у неї
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- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Аліна Мустафаєва
Депутат міськради Харкова від «Слуги народу» Аліна Мустафаєва балотуватиметься в мери міста як самовисуванка. У неї напередодні правоохоронці проводили обшуки.
Про це пише «Суспільне».
«Прийняли документи, робоча група дивилася, там є деякі технічні помилки, сьогодні буде повідомлено. Є день на виправлення», — сказала очільниця ТВК Олена Матвієнко.
Мустафаєва принесла документи пізно ввечері 28 вересня. На своїх сторінках у соцмережах вона активно критикує місцеву владу.
Напередодні співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшли з обшуками в офіс компанії «Автоентерпрайз», а також в будинок її гендиректора Дмитра Ніконова і депутата Харківської міськради від СН Аліни Мустафаєвої — обоє є помічниками нардепа Олександра Куницького на громадських засадах.
- У грудні 2020 року НАБУ почало кримінальне провадження проти Куницького. Це сталося після виходу розслідування журналістів програми «Схеми», в якому йшлося про те, що депутат використовує свій мандат у приватному бізнесі, просуваючи інтереси харківської групи компаній «Автоентерпрайз», що займається імпортом електрокарів і установкою зарядних станцій.