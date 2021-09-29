Польща зупинила на кордоні рекордну кількість мігрантів — 473 людини
- Автор:
- Софія Ходєва
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Straż Graniczna / Facebook
За минулу добу, 28 вересня, польські прикордонники зупинили 473 спроби мігрантів незаконно перетнути кордон зі сторони Білорусі. Це рекордний показник за час кризи, яка розпочалася у липні.
Як зазначає польська прикордонна служба у Twitter, із 473 мігрантів затримали 5 людей, яких підозрюють у незаконному перетині кордону. Серед них — громадянин Іраку, що має статус біженця у Німеччині, двоє громадян Сирії з посвідкою на проживання в Німеччині, українець та поляк.
Всього з 1 вересня прикордонники затримали 116 людей, яких підозрюють у незаконній допомозі мігрантам.
Видання Zerkalo зазначає, що Держприкордонкомітет Білорусі продовжує повідомляти про нібито «неправомірні» дії своїх західних колег. У середу, 29 вересня, у Telegram-каналі відомства з’явилась інформація, що литовські силовики залишили без допомоги мігранта з травмою ноги.
Держкомітет стверджує, що чоловік зламав ногу на території Литви, а прикордонники «доставили знерухомленого чоловіка на лінію кордону». Коли силовики помітили машину екстреної медичної допомоги на білоруській території, вони відтягли чоловіка з лінії кордону у траспортний засіб. За словами відомства, литовські прикордонники допомогли мігранту, щоб історія не набула розголосу.
За даними Zerkalo, литовські прикордонники за минулу добу не пустили через кордон 63 нелегальних мігрантів. У Латвії за минулу добу зафіксували 156 спроб нелегального перетину кордону.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції ЄС). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також зводити стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Польща на початку серпня посилила охорону кордону з Білоруссю. 2 вересня президент Анджей Дуда підписав указ про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальною міграцією. До таких заходів Польща вдалася вперше за 30 років.