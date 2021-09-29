У Росії за добу від коронавірусу померли 857 людей — це рекорд з початку пандемії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Росії за добу вівторка, 28 вересня, від коронавірусу померли 857 людей — це новий рекорд, попередній був 852. Число смертей від COVID-19 у країні щодень зростає.
Про це свідчать дані російського антикоронавірусного штабу, які оприлюднили 29 вересня.
Крім того, за день виявили 22 430 нових випадків. Найбільше заражених зафіксували в Москві — 3 004, померло 65 пацієнтів. На другому місці за кількістю нових хворих — Санкт-Петербург (+1 933 людини), далі йде Підмосковʼя (+1 223).
Загалом з початку пандемії і станом на 29 вересня у Росії виявили 7 487 138 випадків коронавірусу, померли від нього 206 388 людей.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.