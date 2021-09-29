У Росії за добу від коронавірусу померли 857 людей — це рекорд з початку пандемії

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Plastifikator x «Бабель»

У Росії за добу вівторка, 28 вересня, від коронавірусу померли 857 людей — це новий рекорд, попередній був 852. Число смертей від COVID-19 у країні щодень зростає.

Про це свідчать дані російського антикоронавірусного штабу, які оприлюднили 29 вересня.

Крім того, за день виявили 22 430 нових випадків. Найбільше заражених зафіксували в Москві — 3 004, померло 65 пацієнтів. На другому місці за кількістю нових хворих — Санкт-Петербург (+1 933 людини), далі йде Підмосковʼя (+1 223).

Загалом з початку пандемії і станом на 29 вересня у Росії виявили 7 487 138 випадків коронавірусу, померли від нього 206 388 людей.