В Японії визначилися з єдиним кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / УНІАН
В Японії обрали лідера Ліберально-демократичної партії і нового главу уряду — ним став ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у другому турі виборів Кісіда переміг іншого кандидата — міністра у справах адміністративної реформи, який відповідає за вакцинацію в країні, Таро Кано — за них проголосували 257 і 170 громадян відповідно.
Також зазначається, що у першому турі розрив між цими кандидатами становив один голос: 256 голосів було за Кісіду та 255 — за Коно.
Згідно з японською політичною традицією, лідер провладної партії стає премʼєр-міністром країни. Затвердження нового глави уряду має відбутися в парламенті 4 жовтня.
- 28 серпня 2020 року Сіндзо Абе подав у відставку після 8-річного перебування на цій посаді. Сіндзо Абе очолив Ліберально-демократичну партію у 2006 році і став прем’єром, але за рік подав у відставку через проблеми зі здоров’ям. У 2009 році ЛДП втратила владу, але 2012 року знову перемогла на виборах. Відтоді Сіндзо Абе був прем’єр-міністром країни.
- У вересні того ж року парламент Японії затвердив на пост премʼєр-міністра країни 71-річного Йосіхіде Сугу. 3 вересня він оголосив, що йде у відставку.