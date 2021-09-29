В Японії визначилися з єдиним кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Японії обрали лідера Ліберально-демократичної партії і нового главу уряду — ним став ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у другому турі виборів Кісіда переміг іншого кандидата — міністра у справах адміністративної реформи, який відповідає за вакцинацію в країні, Таро Кано — за них проголосували 257 і 170 громадян відповідно.

Також зазначається, що у першому турі розрив між цими кандидатами становив один голос: 256 голосів було за Кісіду та 255 — за Коно.

Згідно з японською політичною традицією, лідер провладної партії стає премʼєр-міністром країни. Затвердження нового глави уряду має відбутися в парламенті 4 жовтня.