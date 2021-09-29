В ОП прокоментували розслідування про форум «Україна 30». Кажуть, що гроші з бюджету не витрачали і дорікнули «агресивним відпрацюванням»

Новини

Михаил Подоляк / Facebook

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що на проведення всеукраїнського форуму «Україна 30», який ініціював глава держави Володимир Зеленський, не витрачалися кошти з державного бюджету.

Про це він заявив виданню «Радіо Свобода», коментуючи розслідування «Бабеля».

Подоляк пояснив, що під час форуму відбулося «майже два десятки» зустрічей із залученням великої кількості учасників, тож від Офісу президента мав бути модератор, який організує ефективну співпрацю десятків різних, зокрема державних, інституцій.

«На мій погляд, Кирило Тимошенко абсолютно чітко і професійно відпрацював цей глобальний проєкт, який дозволив суспільству отримати відповіді на базові запитання — яка стратегія у держави, які рішення напрацьовує держава, які ризики нас очікують і як держава з ними впорається», — наголосив він.

Також Подоляк вважає, що «було би дивним організовувати такі форуми без представників провідних компаній, які працюють в Україні та визначають економічне сьогодення нашої країни, та без провідних експертів, які також можуть бути пов’язані з тим або іншим гравцем корпоративного сектора».

«Сенс форумів «Україна 30» якраз і полягав у тому, що суспільно важливі питання мають вирішуватися не тільки політиками, але й усіма тими соціальними групами, які реально спрямовують розвиток суспільства», — зазначив радник глави ОП.

Водночас Подоляк не прокоментував іншу інформацію, викладену в розслідуванні, натомість назвав його «розстановкою особистих акцентів журналістами та занадто агресивним «відпрацюванням» цієї теми в партійних медіа опонентів влади».