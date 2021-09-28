Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Інтером»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Донецький «Шахтар» зіграв унічию з італійським «Інтером» у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Гра відбувалася в Києві, на стадіоні «Олімпійський».
Матч пройшов у переважно рівній боротьбі, наприкінці ближчим до успіху був «Інтер». Жодній з команд не вдалося відзначитися, тому гра закінчилася з рахунком 0:0. Цей результат дозволив українській команді здобути перше очко в цьогорічному розіграші. Пізніше у вівторок зіграють інші суперники цих команд у групі — іспанський «Реал» і молдовський «Шериф».
- У першому турі групового турніру «Шахтар» сенсаційно поступився «Шерифу» з Тирасполя з рахунком 0:2.
- 25 серпня «Шахтар» зіграв унічию з французьким «Монако» з рахунком 2:2 у матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Перший матч донеччани виграли з рахунком 1:0. За сумою двох матчів «Шахтар» вийшов до групового турніру Ліги чемпіонів.