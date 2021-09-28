В Англії у графстві Дербішир вперше за 800 років зʼявились бобри. Вони рятуватимуть екосистему

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Derbyshire Wildlife Trust

В Англії у графстві Дербішир вперше за 800 років зʼявилися бобри. Гризунів туди завезли у надії, що вони зможуть відновити середовище проживання водно-болотних угідь і підтримати інші види тварин, які там мешкають.

Про це йдеться у повідомленні Дербіширського фонду дикої природи.

До графства завезли двох дорослих бобрів чоловічої та жіночої статі, яких спіймали у Шотландії. Тварини відсиділи на карантині та пройшли усі необхідні медичні обстеження. У Дербіширі вони будуть жити в заповіднику Willington Wetlands площею 46 гектарів.

Derbyshire Wildlife Trust

Євразійські бобри вимерли у Великій Британії до XVI століття і останній раз були зареєстровані в Дербіширі 800 років тому.

«Це тільки початок, ці бобри допоможуть нам формувати, покращувати і піклуватися про наші заболочені території у Віллінгтоні, і з часом ми зрозуміємо більше і зможемо показати, як вони можуть зіграти вирішальну роль, яка допомагає нам реагувати на наслідки зміни клімату», — зазначили у заповіднику.

Зазначимо, що в Англії вирішили до березня 2025 року вздовж узбережжя річок висадити 3 мільйони дерев — спеціально для бобрів, які допомагають екології. Річ у тім, що один бобер за своє життя може перепиляти 100 дерев і вибудувати близько 50 гребель. Ці греблі захищають берег від ерозії та стабілізують течію. Також у бобровому ставку осідають різні тверді елементи, що містяться в проточній воді, і зʼявляються різні водні та навколоводні тварини і рослини. Також збільшується кількість риб — бобри валять дерева в воду, створюючи для молодого лосося і форелі укриття від хижаків.