Сповіщення про зміни у судових справах та перегляд документів. В Україні запустили додаток «єСуд»
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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У Державній судовій адміністрації презентували мобільний застосунок «єСуд».
Про це повідомляє портал «Судова влада».
Додаток дозволяє отримувати push-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником; переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету; переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив в своєму кабінеті.
Також застосунок дає можливість переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача, а також анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.
Додаток розробили у партнерстві з Державною судовою адміністрацією та «Центром судових сервісів» у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.
- У червні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського, який вводить електронний документообіг у кримінальному процесі (№ 5246). Проєкт закону також називають «судом у смартфоні».
- Документ зрівнює правовий статус паперових і електронних документів у кримінальному процесі, щоб зменшити бюрократизацію. У законі прописано створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка забезпечить створення, збір, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів у кримінальних процесах.