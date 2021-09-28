Україна домовляється з Facebook про відкриття офісу компанії та запуск нових продуктів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Stock Catalog / Flickr
Офіс президента та Міністерство цифрової трансформації домовляється з компанією Facebook про відкриття їхнього офісу в Україні.
Про це пише пресслужба Мінцифри.
Це питання порушувалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з головною операційною директоркою Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом.
Також вони обговорювали і запуск нових продуктів компанії для українських користувачів. Зеленський запросив представників Facebook на Diia Summit цієї осені.
«Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі щодо реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже добрим сигналом», — зазначив він.
- Компанія Facebook запустила систему сповіщення, що допомагає знаходити зниклих дітей в Україні. Вона називається AMBER Alert. У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де її бачили востаннє (інструмент визначить ваше місцезнаходження). Ці сповіщення включатимуть детальну інформацію та фотографію дитини.