Україна домовляється з Facebook про відкриття офісу компанії та запуск нових продуктів

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Офіс президента та Міністерство цифрової трансформації домовляється з компанією Facebook про відкриття їхнього офісу в Україні.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Це питання порушувалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з головною операційною директоркою Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом.

Також вони обговорювали і запуск нових продуктів компанії для українських користувачів. Зеленський запросив представників Facebook на Diia Summit цієї осені.

«Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі щодо реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже добрим сигналом», — зазначив він.