У столиці Австралії служба доставки Wing змушена припинити рейси дронів через напади птахів

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Служба доставки Wing, яка належить американській Alphabet Inc, тимчасово припиняє рейси вантажних дронів в австралійській столиці Канберра через часті напади птахів на БПЛА.

Про це пише Insider.

Компанія зіткнулася з нападами ворон, сорок, яструбів і орлів на летальні апарати. Wing звернулася за допомогою до вчених і орнітологів для вирішення проблеми.

Поки фахівці компанії припустили, що причина агресії птахів — територіальний інстинкт. У них почався сезон гніздування, який збігся із сильним зростанням кількості замовлень на доставку через режим самоізоляції на тлі хвилі пандемії. Ймовірно, через шум і посилену присутність дронів у повітрі птахи стали більш агресивними.

Як передає АВС, один з орнітологів заявив, що птахи швидше за все будуть агресивніше, оскільки можуть прийняти за перемогу відліт дрону після доставки замовлення. Рано чи пізно птахи почнуть виводити з ладу БПЛА або отримують травми вiд гвинтів.