У столиці Австралії служба доставки Wing змушена припинити рейси дронів через напади птахів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба доставки Wing, яка належить американській Alphabet Inc, тимчасово припиняє рейси вантажних дронів в австралійській столиці Канберра через часті напади птахів на БПЛА.
Про це пише Insider.
Компанія зіткнулася з нападами ворон, сорок, яструбів і орлів на летальні апарати. Wing звернулася за допомогою до вчених і орнітологів для вирішення проблеми.
Поки фахівці компанії припустили, що причина агресії птахів — територіальний інстинкт. У них почався сезон гніздування, який збігся із сильним зростанням кількості замовлень на доставку через режим самоізоляції на тлі хвилі пандемії. Ймовірно, через шум і посилену присутність дронів у повітрі птахи стали більш агресивними.
Як передає АВС, один з орнітологів заявив, що птахи швидше за все будуть агресивніше, оскільки можуть прийняти за перемогу відліт дрону після доставки замовлення. Рано чи пізно птахи почнуть виводити з ладу БПЛА або отримують травми вiд гвинтів.
- Wing почала доставляти товари дронами в Австралії в 2019 році, а після оголосила про запуск в Європі.
- Доставку товарів у Wing виконують крилаті дрони з 12 гвинтами, які можуть нести вантаж вагою до 2 кг. Дрони можуть розвивати швидкість у 113 км на годину, а для спуску вантажу використовують лебідку зі спецконтейнером, в якому знаходиться вантаж.