В столице Австралии служба доставки Wing вынуждена прекратить рейсы дронов из-за нападений птиц

Служба доставки Wing, которая принадлежит американской Alphabet Inc, временно прекращает рейсы грузовых дронов в австралийской столице Канберра из-за частых нападений птиц на БПЛА.

Об этом пишет Insider.

Компания столкнулась с нападениями ворон, сорок, ястребов и орлов на летальные аппараты. Wing обратилась за помощью к ученым и орнитологам для решения проблемы.

Пока специалисты компании предположили, что причина агрессии птиц — территориальный инстинкт. У них начался сезон гнездования, который совпал с сильным ростом числа заказов на доставку из-за режима самоизоляции на фоне волны пандемии. Вероятно, из-за частого шума и усиленного присутствия дронов в воздухе птицы стали более агрессивными.

Как передает АВС, один из орнитологов заявил, что птицы скорее всего будут агрессивнее, поскольку могут принять за победу улет дрона после доставки заказа. Рано или поздно птицы начнут выводить из строя БПЛА или получать травмы от винтов.