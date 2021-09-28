«Євросолідарність» подала позов до НАБУ, ДБР та Офісу генпрокурора через голосування за закон про деолігархізацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Палінчак Михайло / УНІАН
Нардепи з партії «Європейська солідарність» подали позов до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора через голосування за закон про деолігархізацію.
Про це пише пресслужба політсили.
«Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу — перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віцеспікером, представником президента в парламенті. Демократія — це процедура. А закон — це обовʼязкові правила поведінки, які приймаються парламентом за належною процедурою. Були ухвалено норми, які суперечать одна одній», — зазначив нардеп Ростислав Павленко.
Відповідачами у позові зазначені віцеспікер Руслан Стефанчук, який вів засідання Ради, а також нардеп Федір Веніславський, який доповідав у парламенті про цей закон.
Ще один нардеп Артур Герасимов зазначив, що опозиція внесла до Ради власний варіант законопроєкту про боротьбу з олігархами.
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.
- 10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і «Слугою народу» почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.
- 23 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Наступного дня з’ясувалося, що нардепи підтримали взаємовиключні поправки. Так, поправка 398 визначає, що вносити олігархів до реєстру буде Нацагентство з питань запобігання корупції за поданням комісії. Водночас нардепи підтримали поправку 406, яка визначає, що реєстр олігархів вестиме Рада нацбезпеки і оборони. Тепер депутати намагаються вирішити, як прибрати цю колізію.