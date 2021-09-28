«Євросолідарність» подала позов до НАБУ, ДБР та Офісу генпрокурора через голосування за закон про деолігархізацію

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Палінчак Михайло / УНІАН

Нардепи з партії «Європейська солідарність» подали позов до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора через голосування за закон про деолігархізацію.

Про це пише пресслужба політсили.

«Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу — перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віцеспікером, представником президента в парламенті. Демократія — це процедура. А закон — це обовʼязкові правила поведінки, які приймаються парламентом за належною процедурою. Були ухвалено норми, які суперечать одна одній», — зазначив нардеп Ростислав Павленко.

Відповідачами у позові зазначені віцеспікер Руслан Стефанчук, який вів засідання Ради, а також нардеп Федір Веніславський, який доповідав у парламенті про цей закон.

Ще один нардеп Артур Герасимов зазначив, що опозиція внесла до Ради власний варіант законопроєкту про боротьбу з олігархами.