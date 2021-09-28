Апеляційний суд Харкова підтвердив незаконність перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Другий апеляційний адміністративний суд Харкова скасував повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат позивачів Володимир Рисенко.
«Апеляція вже втретє скасувала перейменування проспекту Петра Григоренка на Маршала Жукова», — написав він.
Згідно з ухвалою, чинним залишається рішення суду першої інстанції.
- У травні 2016 року Харківська ОДА в рамках декомунізації перейменувала проспект Маршала Жукова. Після цього через назву проспекту почалося протистояння між міськрадою та низкою депутатів і активістів.
- У червні 2020 року Харківський окружний адмінсуд втретє скасував присвоєння проспекту імені маршала. Проте 24 лютого цього року Харківська міськрада вкотре підтримала рішення про повернення імені Жукова проспекту Петра Григоренка.
- 10 червня 2021 року Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.
- 16 червня суд визнав недійсним рішення Харківської ОДА, яка у 2016 році перейменувала проспект на честь генерала і правозахисника Петра Григоренка.