«Упʼятеро перевищує швидкість звуку». У США оголосили про успішне випробування нової гіперзвукової ракети
- Автор:
- Олег Панфілович
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У США оголосили про успішні випробування гіперзвукової ракети, яка змогла розвинути швидкість у пʼять разів більшу за швидкість звуку.
Про це повідомляє Управління перспективних дослідницьких проєктів при Пентагоні (DARPA).
Ракету створила корпорація Raytheon Technologies. Її оснастили прямопотоковим повітряно-реактивним двигуном Northrop Grummann і запустили з літака. Розробка змогла розвинути швидкість у пʼять махів (упʼятеро перевищує швидкість звуку).
У DARPA додали, що розробка найкраще себе показує в багатій киснем атмосфері, де швидкість і маневровість ускладнюють своєчасне виявлення цілей. В Управлінні стверджують, що нова ракета здатна вражати цілі набагато швидше, ніж дозвукові ракети, і має значну кінетичну енергію навіть без фугасних вибухових речовин.
«Випробування ракети у вільному польоті успішно продемонстрували можливості, що зроблять гіперзвукові крилаті ракети високоефективним інструментом для наших винищувачів», — сказав глава програми концепції гіперзвукового повітряно-реактивної зброї (HAWC) Ендрю Нойдлер.
Мета випробувань полягала у послідовному випуску літака-носія з гіперзвуковою ракетою, її безпечному відділенні, пуску маршового двигуна і крейсерському польоті.
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