«Будинки заявами не обігрієш». Угорщина відреагувала на критику Україною її угоди з «Газпромом»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Угорщина звинуватила Україну у втручанні в її внутрішні справи через реакцію Києва на укладання газового контракту з російським «Газпромом». Українська сторона вважає, що це загрожує її енергетичній безпеці.
Про це пише Reuters.
За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, угода не є політичною — вона продиктована питаннями безпеки й економіки Угорщини, а критика з боку України є «спробою втручання у справи країни».
«Для Угорщини енергетична безпека — це питання суверенітету й економіки, а не політичне питання. Будинки політичними заявами не обігрієш», — заявив міністр.
- Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про поставки газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода буде розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи.