Талібам заборонили робити селфі і носити білі кросівки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Новий міністр оборони Афганістану від режиму ісламського руху «Талібан» Мавлаві Якуб наказав бойовикам не робити селфі, особливо веселі, а також заборонив талібам носити волосся довжиною до плечей та білі кросівки.
Про це пише The Wall Street Journal.
Багато талібів, в основному молоді, які за життя не були в містах, після захоплення столиці Кабулу почали масово фотографуватися з трофеями і під час розваг. Деякі зі зброєю в руках розважалися на атракціонах, що викликало критику з боку керівництва.
Якуб заявив, що селфі загрожують безпеці посадових осіб «Талібану» і завдають шкоди статусу, «здобутому кровʼю наших мучеників».
Білі кросівки, які стали елементом «уніформи» талібів, Якуб назвав шкідливою західною модою, як і волосся довжиною до плечей. Також він висварив бойовиків за швидке водіння авто.
«Це поведінка воєначальників і бандитів маріонеткового режиму. Якщо ми продовжимо поводитися так, не дай Бог, ми втратимо нашу ісламську систему», — сказав Якуб.
- 15 серпня бойовики «Талібану» увійшли до Кабулу.
- Після цього в соцмережах зʼявилися ролики, на яких таліби катаються на атракціонах в парку розваг. Подібне відбувалося і в інших містах, а у вересні британський журналіст Джейк Ханрахан опублікував фотографії бойовиків на озері — вони каталися на прогулянкових човнах у вигляді лебедів. Пізніше зʼявилося відео.