У Німеччині вперше до Бундестагу увійде трансгендер, а мером Берліну стане жінка

Новини

picture alliance / Contributor / Getty Images

У Німеччині вперше членом Бундестагу буде жінка-трансгендер — це кандидат від партії «Зелені» Тесса Гансерер, вона проходить за партійними списками. Крім цього, вперше мером Берліну буде жінка — Франциска Гіффай від соціал-демократів.

Про це повідомляють Reuters та Stuttgarter-Nachrichten у понеділок, 27 вересня.

Трансгендерний політик Гансерер розраховує виступати на захист клімату і боротися за права сексуальних меншин. Вона є членом регіонального парламенту Баварії з 2013 року. У 2018 році вона вдруге пройшла в регіональний парламент під своїм імʼям Маркус Гансерер, однак на початку 2019 року назвала себе трансгендером і відтоді розглядається у регіональному парламенті як Тесса Гансерер.

picture alliance / Contributor / Getty Images

Крім того, згідно з попередніми результатами, соціал-демократи перемогли на регіональних виборах у Берліні і очолили уряд федеральної землі. Це означає, що їх кандидат 43-річна Франциска Гіффай стане першою жінкою-мером німецької столиці. Гіффай в уряді Меркель була міністром у справах сімей, однак вона пішла з цієї посади у травні — проти неї висунули звинувачення у плагіаті при написанні дисертації.

German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr