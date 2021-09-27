У Німеччині вперше до Бундестагу увійде трансгендер, а мером Берліну стане жінка
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- Ангеліна Шеремет
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picture alliance / Contributor / Getty Images
У Німеччині вперше членом Бундестагу буде жінка-трансгендер — це кандидат від партії «Зелені» Тесса Гансерер, вона проходить за партійними списками. Крім цього, вперше мером Берліну буде жінка — Франциска Гіффай від соціал-демократів.
Про це повідомляють Reuters та Stuttgarter-Nachrichten у понеділок, 27 вересня.
Трансгендерний політик Гансерер розраховує виступати на захист клімату і боротися за права сексуальних меншин. Вона є членом регіонального парламенту Баварії з 2013 року. У 2018 році вона вдруге пройшла в регіональний парламент під своїм імʼям Маркус Гансерер, однак на початку 2019 року назвала себе трансгендером і відтоді розглядається у регіональному парламенті як Тесса Гансерер.
Крім того, згідно з попередніми результатами, соціал-демократи перемогли на регіональних виборах у Берліні і очолили уряд федеральної землі. Це означає, що їх кандидат 43-річна Франциска Гіффай стане першою жінкою-мером німецької столиці. Гіффай в уряді Меркель була міністром у справах сімей, однак вона пішла з цієї посади у травні — проти неї висунули звинувачення у плагіаті при написанні дисертації.
- У Німеччині оприлюднили офіційні результати голосування на парламентських виборах — перемогу здобула Соціально-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів або 206 місць. Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом набрав 24,1% — 196 місць. Шольц вже заявив, що не планує створювати коаліцію із партією Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Також у парламенті будуть партія «Союз-90/Зелені», «Вільна демократична партія» (ВДП), «Альтернатива для Німеччини» та «Ліва партія».