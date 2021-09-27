У Росії заявили про затримання «групи неонацистів» із портретами Бандери, які готували теракт

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Російські силовики заявили, що запобігли теракту у будівлі правоохоронної служби та затримали членів «неонацистського угруповання», у яких нібито вилучили вибухівку, а також портрети ватажків Третього Рейху та націоналіста Степана Бандери.

Про це повідомили у пресслужбі ФСБ.

Як зазначається, затриманими є п’ятеро мешканців Уфи 2001—2003 року народження, які, за даними ФСБ, «є учасниками неонацистського угруповання і готували теракт».

«Під час невідкладних слідчих дій за адресами їхнього проживання і в обладнаній у закинутій будівлі схованці вилучені: готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, саморобна вибухова речовина і компоненти для її синтезу, 9 одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього Рейху, націоналіста Степана Бандери і націоналістична атрибутика», — розповіли російські силовики.

Наразі Слідчий комітет РФ відкрив кримінальні провадження за ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (Приготування до терористичного акту), 205.3 (Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності), 223—1 (Незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу Росії. Затриманих взяли під варту.