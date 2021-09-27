Перемогу на виборах до Бундестагу здобули соціал-демократи. Вони вже відмовилися йти в коаліцію із партією Меркель

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У Німеччині оприлюднили офіційні результати голосування на парламентських виборах — перемогу здобула Соціально-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів або 206 місць.

Про це свідчать дані на сайті Бундестагу.

Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом набрав 24,1% — 196 місць.

На третьому місці партія «Союз-90/Зелені» — 14,8% голосів або 118 місць.

Також до Бундестагу проходять «Вільна демократична партія» (ВДП) — 11,5% (92 місця), «Альтернатива для Німеччини» — 10,3% (83 місця).

«Ліва партія» отримала 4,9% голосів і не подолала 5-відсотковий бар’єр, але таки увійшла до парламенту, оскільки виграла два виборчі округи в Берліні й один у Лейпцигу. Загалом у Бундестагу буде 39 представників політсили.

Лідер СДПН Олаф Шольц уже заявив, що не планує створювати коаліцію із партією чинного канцлера Ангели Меркель — блоком ХДС/ХСС, передає Reuters.

«Виборці дуже чітко висловилися... Вони посилили три партії — соціал-демократів, «зелених» і ВДП... Громадяни цієї країни дали чіткий мандат — ця трійка має сформувати наступний уряд», — наголосив він.

Зазначимо, у Бундестагу буде 735 депутатів, для формування уряду потрібно зібрати коаліцію зі щонайменше 368 мандатів. Якщо СДПН зуміє домовитися про створення коаліції з «Зеленими» і «Вільною демократичною партією», то провладний блок отримає більшість у 416 мандатів.

Раніше Лашет також запевнив, що зробить «усе можливе для формування федерального уряду на чолі» з ХДС/ХСС. На його думку, голоси виборців за консервативний блок — «це голоси проти федерального уряду лівого спрямування», а самій Німеччині потрібна «коаліція майбутнього, яка модернізує країну».