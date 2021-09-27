Президентський форум «Україна 30» провела компанія дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка

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Пресслужба Офісу президента України

Організатором всеукраїнського форуму «Україна 30», який ініціював глава держави Володимир Зеленський, стала компанія Goodmedia дружини заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка — Олени Тимошенко. Вона отримала це право без конкурсу і за послуги їй виплатили мільйони гривень.

Про це йдеться в розслідуванні «Бабеля».

Ініціатором і ідеологом форуму «Україна 30» став президент Володимир Зеленський. З лютого по серпень 2021 року в столичному виставковому центрі «Парковий» загалом пройшло 19 форумів. Кожен був присвячений окремій темі: коронавірус, тарифи, освіта, правосуддя, безпека та ін.

На форумі виступав сам Зеленський і його дружина, міністри, дипломати, керівники Офісу президента, депутати «Слуги народу», президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і багато інших.

На жодному з офіційних майданчиків форуму немає інформації про організатора заходу. Як зʼясував «Бабель», ним була компанія Goodmedia, якою керує дружина заступника голови ОП Олена Тимошенко. У березні 2021-го в тендерній документації для організації Інвестиційного форуму міста Києва Goodmedia назвала себе «одним з основних організаторів» форуму «Україна 30».

За даними «Бабеля», бюджетні гроші на організацію не витрачали, і право провести «Україна 30» компанія подружжя Тимошенків отримала без конкурсу. Водночас за участь у форумі різні компанії заплатили Goodmedia мільйони гривень. Зокрема, компанії, що входять у холдинг олігарха Ріната Ахметова ДТЕК, перерахували приблизно 3,5 мільйона гривень.

«Бабель» звернувся в GoodMedia з великим списком запитань, зокрема, з проханням пояснити, як компанія дружини заступника голови Офісу президента стала організатором президентського форуму. У компанії більшість запитань проігнорували та заявили, що конфлікту інтересів немає: форум недержавний, і в керівництві компанії держслужбовців немає.

Приблизно те ж саме «Бабелю» відповів Кирило Тимошенко — він давно відійшов від справ Goodmedia, а компанія його дружини не займається державними проєктами за бюджетні гроші. Однак, за інформацією видання, це не зовсім так. У березні 2021-го Goodmedia хотіла стати організатором Інвестиційного форуму Києва — його проводили за кошти бюджету. Компанія брала участь у тендері, але програла. На відміну від «Україна 30» цей форум своїх спонсорів не приховував — їх логотип на стартовій сторінці сайту.

Як повідомив «Бабелю» на умовах анонімності співробітник антикорупційних органів, юридично довести конфлікт інтересів у діях заступника голови ОП можна, якщо виявиться, що Goodmedia стала учасником форуму за його прямим і письмовим розпорядженням. Але таких доказів, каже експерт, ніхто не залишає. Те ж саме стосується учасників форуму. Юридично неможливо довести — великі компанії платили за «Україну 30», виходячи з бізнес-інтересів або під тиском влади. «Етично до цієї історії, звичайно, є запитання. А з точки зору закону — це лазівка, якою можна користуватися», — вважає співрозмовник з антикорупційних органів.