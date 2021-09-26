Школи Одеси працюватимуть у звичайному режимі завдяки вакцинації 80% працівників. Область — на дистанційній формі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Matese Fields / Unsplash
В Одесі у школах вакцинувалися 80% працівників, тож із понеділка, 27 вересня, продовжать роботу в штатному режимі.
Про це заявила на своїй сторінці у Facebook глава міського департаменту освіти Олена Буйневич.
«Завтра в Одесі працюватимуть очно всі заклади освіти», — написала вона.
Зазначимо, раніше Буйневич повідомляла, що після запровадження «жовтої» зони 23 вересня у девʼяти міських школах — №№ 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 і Європейському ліцеї — не були вакциновані 80% працівників. Проте вони працювали у звичайному режимі, оскільки нещеплені зробили ПЛР-тести.
Станом на 24 вересня, не мали 80% вакцинованих працівників тільки Європейський ліцей та 51 школа, а вже сьогодні, 26 вересня, всі досягли необхідного показника вакцинації.
Водночас в Одеській області, згідно з даними глави облдепартаменту освіти Олександра Лончака станом на 24 вересня, вакциновані були лише 63,20% працівників шкіл.
«408 шкіл мають менше 80%, з них 11 початкових працюють очно, 10 спеціальних теж очно. Тобто, з використанням дистанційних технологій мають працювати 384 заклади загальної середньої освіти області», — повідомляв він.
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