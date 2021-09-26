На Донбасі українські військові підірвалися на невідомому пристрої — один загинув
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
На Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
«Унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення», — розповіли у штабі.
Як зазначається, після надання першої медичної допомоги військового доправили до лікувального закладу. Стан його здоров’я — середньої важкості.
За даними штабу, від початку доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ:
- у напрямку Лебединського — зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Мар’їнки — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі селища Нью-Йорк — з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
Українські військові відкрили адекватний вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- 24 вересня бойовики скинули ВОГ-17 з безпілотника поблизу Талаківки.