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На Донбасі українські військові підірвалися на невідомому пристрої — один загинув

Автор:
Катерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

«Унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення», — розповіли у штабі.

Як зазначається, після надання першої медичної допомоги військового доправили до лікувального закладу. Стан його здоров’я — середньої важкості.

За даними штабу, від початку доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ:

Українські військові відкрили адекватний вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.