«Час діяти, планета — в небезпеці». У Києві відбувся кліматичний марш
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / AlexKhrebet
У неділю у Києві відбувся кліматичний марш. Його учасники вимагали збільшити фінансування у держбюджеті на скорочення викидів парникових газів, адаптацію до зміни клімату та природоохоронні заходи.
Захід почався о 12:00 на Михайлівській площі. У ньому брали участь декілька сотень активістів. Вони пройшли до Майдану Незалежності, звідки рушили до Європейської площі, після чого прийшли під будівлю Верховної Ради.
- У 99 країнах світу в пʼятницю, 24 вересня, сотні тисяч людей взяли участь у кліматичному страйку з вимогою вжити термінових заходів щодо подолання екологічної кризи. Організатори заходу, рух Fridays for future («Пʼятниці для майбутнього»), заявили, що протести відбулись у понад 1 800 містах по всьому світу (в Європі, Азії, Африці, Північній і Південній Америці).
- На початку серпня 2021 року ООН оприлюднила доповідь Міжурядової групи експертів з питань клімату. Авторами звіту стали 234 експерти із 66 країн світу. У документі зазначається, що зміна клімату спостерігається в усіх регіонах планети, до того ж цей процес стає інтенсивнішим. Деякі з тенденцій вже незворотні.