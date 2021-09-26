У Швейцарії проходить референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів

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Alvin Mahmudov / Unsplash

У Швейцарії в неділю проходить референдум про визнання одностатевих шлюбів.

Про це пише Reuters.

У грудні минулого року федеральний уряд Швейцарії та парламент країни схвалили відповідний закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарською народною партією (SVP) домоглися проведення референдуму з цього питання.

Останні опитування громадської думки показали, що прихильниками одностатевих шлюбів є 63% респондентів. Остаточний результат референдуму мають оголосити пізніше в неділю.

Закон зі внесеними до нього поправками дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей, не повʼязаних з ними. Одруженим одностатевим парам також буде дозволено мати дітей через донорство сперми, що наразі дозволено тільки для одружених гетеросексуальних пар. Це також спростить отримання швейцарського громадянства іноземними подружжями.