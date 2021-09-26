Спікер Ради Разумков одужав від коронавірусу

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусу і повертається на роботу наступного тижня.

Про це він написав у Facebook.

«Тест на коронавірус — негативний, настрій — позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!» — повідомив він. До свого повідомлення спікер додав фотокопію результату тесту на коронавірус.