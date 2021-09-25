У США у зоопарку помер найстарший білий ведмідь Північної Америки

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У США у штаті Вісконсин помер найстарший білий ведмідь у Північній Америці — Сноу Ліллі не стало у віці 36 років.

Про це зоопарк повідомив у суботу, 25 вересня.

«З важким серцем ми оголошуємо про смерть Сноу Ліллі. Через погіршення здоровʼя вона була гуманно приспана вчора [24 вересня]», — написали представники зоопарку.

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Сноу Ліллі приїхала в зоопарк Вісконсину із зоопарку Нью-Йорка в 2005 році, вона була «фаворитом відвідувачів». Ліллі важила 260 кг і була єдиним ведмедем в зоопарку, який не впав у сплячку.

За словами її доглядачів, Сноу Ліллі любила плавати в басейні влітку, але в більш холодні місяці вона вважала за краще проводити час гуляючи і лежачи на суші.

У зоопарку заявили, що білі ведмеді — це, як правило, поодинокі тварини в дикій природі. За даними Асоціації зоопарків і акваріумів, середня тривалість життя білих ведмедів, які перебувають під наглядом людини, становить близько 23 років. Той факт, що Сноу Ліллі померла у віці 36 років, свідчить про «чудову турботу, якою її оточила команда».